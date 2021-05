Curso de Boas Práticas de Aplicação de Agrotóxicos em Silveira Martins

A Emater de Silveira Martins vai realizar nos dias 2 e 3 de junho, o curso de Boas Práticas de Aplicação de Agrotóxicos. As atividades serão realizadas no Salão da Comunidade da Linha Três Sul, iniciando 8h30min.

Publicada em julho de 2019 pela Secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul a Instrução Normativa 06/2019 estabeleceu regras para o cadastro dos aplicadores de produtos agrotóxicos hormonais e a necessidade de o produtor prestar informações sobre o uso deste produto. A Emater/RS- Ascar está realizando no estado cursos de 16 horas, obrigatórios para atender as exigências da normativa.

Pela Instrução Normativa é obrigatória a realização de 16 horas de curso, divididas em 8 horas teóricas e 8 horas de práticas incluindo a regulagem de pulverizadores, escolha de bicos e cuidados na pulverização.

Após serem capacitados os aplicadores deverão realizar o cadastro que pode ser feito pela internet ou também presencialmente nos locais de atendimento das Inspetorias de Defesa Agropecuária, mediante apresentação de cópia ou original de documento de identidade e CPF do aplicador e o certificado do curso de boas práticas agrícolas na aplicação de agrotóxicos contendo histórico do conteúdo ministrado.

Os produtos abordados na instrução normativa 06/2019 são aqueles que possuem como principal ingrediente ativo as auxinas sintéticas, substâncias estas reguladoras do desenvolvimento vegetal. São elas: 2,4-D, aminopiralide, clopiralida, dicamba, fluroxipir-meptílico, MCPA, picloram, quincloraque e triclopir-butolítico.

No município de Silveira Martins já foram capacitados cerca de 80 produtores, e o Escritório Municipal da Emater esta abrindo outra turma, para realização do curso no mês de junho. Os interessados devem procurar o Escritório Municipal ou pelo telefone 99677-4583. Restam poucas vagas.

Obrigatório uso de máscara e serão observados os protocolos de distanciamento. Não terá almoço.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins