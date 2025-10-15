Curso de “Boas práticas agrícolas para a aplicação de defensivos” é realizado em São João do Polêsine

A Secretaria de Agricultura de São João do Polêsine e a Emater/Ascar promoveram nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, o curso de “Boas práticas agrícolas para a aplicação de defensivos”, voltado à qualificação de produtores rurais sobre o uso responsável de herbicidas hormonais.

A formação, com carga horária de 16 horas, integra o Projeto Estadual de Inspeção Técnica de Pulverizadores Agrícolas (Inspeciona-RS), criado para atender à Instrução Normativa Estadual vigente.

O projeto estadual atende à Instrução Normativa da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural nº 13/2022, que estabelece medidas para garantir a aplicação segura de agrotóxicos hormonais, com o objetivo de minimizar os danos causados pelo uso. A normativa prevê um sistema que une capacitação dos aplicadores, rastreabilidade dos produtos, comunicação entre produtores e adequação técnica dos equipamentos.

Ministrado pelo extensionista da Emater/Ascar, Felipe Noal, durante a formação, os participantes tiveram acesso aos conteúdos teóricos e práticos sobre legislação, manejo e aplicação correta de herbicidas hormonais, que são utilizados no controle de plantas daninhas em grandes culturas, visando maior eficiência, segurança e sustentabilidade na atividade agrícola.

