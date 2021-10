Curso de Atendimento ao Turista inicia em Restinga Sêca

Iniciou na tarde desta quarta-feira, dia 20, junto ao Polo Educacional Superior, as aulas do Curso de Atendimento ao Turista em Restinga Sêca. Atividade é ofertada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Educação e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Com um total de 60 horas/aula, participam 11 alunos que receberão nos próximos dias diversas orientações relacionadas ao turismo. “Todos que fizerem esta capacitação terão o desenvolvimento da conduta com a comunidade local, vão entender sobre os atrativos turísticos da cidade, os equipamentos turísticos, entre outros. Então ele abrange diversas partes do turismo, que estão dentro desta pequena demanda que é o atendimento ao turista”, explica Guilherme Mirasso, integrante do Senac.

Com orientações referentes aos mais variados pontos de visitação de Restinga Sêca, bem como detalhando a importância para o comércio local e o fomento da atividade como forma de geração de divisas ao município, as aulas são ministradas por Alessandra Santiago, que é turismóloga: “O curso vem sanar uma demanda da região, não só de Restinga Sêca, onde o desenvolvimento turístico está cada vez maior. A construção das Termas Romanas e o intenso fluxo de pessoas que estão vindo conhecer essa região pede uma profissionalização”, explicou.