Curso de Aproveitamento Integral dos Alimentos é realizado em Nova Palma

Aconteceu no Salão Paroquial de Nova Palma dos dias 29, 30 e 31 janeiro, o curso de Aproveitamento Integral dos Alimentos, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, através da nutricionista Cláudia Spolaor.

O curso foi promovido pela Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde e Assistência Social, e contou com a participação de Agentes de Saúde do município, com o intuito de repassarem posteriormente o aprendizado adquirido sobre aproveitamento integral dos alimentos às comunidades onde trabalham.

Nesta semana, novamente com o objetivo de capacitar os profissionais, os mesmos estão participando de curso sobre derivados do leite.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma