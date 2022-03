Curso completo de doces é realizado em Faxinal do Soturno

Vinte mulheres faxinalenses participaram do curso completo de doces com a Chef Simone Medeiros, promovido pela Secretaria de Assistência Social de Faxinal do Soturno na última sexta, dia 11, e no sábado, dia 12, no Projeto Ciranda.

Ao todo foram 15h de aprendizado teórico e prático com a Chef Simone, graduada em Gastronomia e com ampla experiência como docente de cursos de culinária.

Além da parte prática, onde as participantes elaboraram os doces tradicionais, gourmet, caramelizados, glaceados, trufas e chocolates, elas ainda receberam noções de gestão e empreendedorismo, dicas e truques de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Para a Chef Simone, as mulheres que participaram do curso estão aptas a entrarem no mercado de trabalho ou a trabalharem de forma autônoma na fabricação de doces.

A Coordenadora de Projetos Sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Nelissa Rocha, fez uma avaliação positiva do curso. Para ela, as mulheres se empenharam muito e tiveram uma participação ativa e efetiva. Nelissa estima que mais da metade das participantes do curso vão dar seguimento na confecção de doces.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno