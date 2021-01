Cultura de Faxinal do Soturno reúne responsáveis pelos projetos da Lei Aldir Blanc 

O Departamento de Cultura e Turismo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno realizou uma reunião com os contemplados no Prêmio “Faxinal pela Cultura”, que cadastraram projetos para receber recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O encontro ocorreu na noite de 13 de janeiro, no Auditório Municipal, com o objetivo de esclarecer dúvidas e programar as atividades.

Conforme a coordenadora de Cultura e Turismo, Vanessa Baccin, foi verificada junto aos contemplados a possibilidade de os projetos serem executados no mês de fevereiro, entre os dias 12 e 28, para integrarem a programação alusiva ao aniversário do Município. “A ideia é mostrar as potencialidades faxinalenses, destacando o que é desenvolvido na área cultural”, acrescenta.

Ainda na reunião, os participantes receberam instruções acerca da divulgação dos projetos, tendo em vista as normas exigidas pela Lei Aldir Blanc, uma vez que se trata de recurso público federal.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno