Cultivo de oliveiras desperta interesse nos agricultores de Paraíso do Sul

A Secretaria de Agricultura de Paraíso do Sul, em parceria com a Emater, segue trabalhando no incentivo da diversificação de culturas no município e tem visto no cultivo de oliveiras uma boa perspectiva, levando em conta que a região possui clima e solo favoráveis para o cultivo.

Embora a produção de azeite de oliva brasileira esteja crescendo, ainda representa apenas 0,2% do consumo nacional, que é de 78 mil toneladas, segundo dados do Conselho Oleícola Internacional (COI). Para abastecer o mercado interno de azeite de oliva o país precisa cerca de 80 mil hectares de oliveiras plantadas, porém hoje, o país conta com menos de 5 mil hectares plantados, sendo a maior parte em fase de crescimento.

Devido a alta demanda e a dependência das importações o estado do Rio Grande do Sul criou o Programa Estadual de Olivicultura (PróOliva), para incentivar os produtores e consolidar a atividade no estado.

Devido as boas perspectivas de cultivo a Secretaria de Agricultura se coloca á disposição para auxiliar os produtores rurais que tiverem interesse em saber mais sobre o cultivo de oliveiras. Dúvidas podem ser sanadas nos fones: (55)3262-1132 ou com Emater (55) 9.96095512.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul