CTG Sentinela do Jacuí de Agudo realiza ações de valorização da cultura gaúcha

Nesta terça-feira, dia 30 de março, o CTG Sentinela do Jacuí de Agudo, realizou a entrega de kits didáticos relacionados a cultura gaúcha e a história do CTG para as escolas municipais de Agudo.

Os kits contém flyers com informações acerca do trabalho desenvolvido pelo CTG, um vale-locação para a escola, e pen drive com a gravação de 16 oficinas abordando a cultura gaúcha, bem como um vídeo institucional que retrata a história da entidade.

O CTG Sentinela do Jacuí foi fundado em 16 de agosto de 1979, possuindo como lema “De geração em geração, cultuando a tradição”. São 42 anos de fundação e compromisso com o tradicionalismo gaúcho no município, contribuindo para perpetuar a cultura gaúcha, enriquecendo a cultura do Torrão Amigo.

Este trabalho é resultado da aplicação de recursos da Lei Aldir Blanc – Edital n° 44/2020 e Edital n° 46/2020 – Município de Agudo – RS.

Fonte: Prefeitura de Agudo