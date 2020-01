CTG Pedro Pinheiro vence o 50º Rodeio Intermunicipal de Verão do CTG Coxilha Verde de Formigueiro

Sucesso total o 50º Rodeio Intermunicipal de Verão do CTG Coxilha Verde de Formigueiro, realizado no final de semana. Ao todo, 93 equipes de entidades tradicionalistas de toda a região participaram das provas campeiras que distribuíram mais de R$ 30 mil em premiação.

Foram realizadas provas de tiro de laço nas categorias: Individual, Dupla, Trio e Equipe, Patrão, Capataz, Veteranos, Vaqueanos, Piá, Guri, Prenda, Prendinha, Pai e Filho e Vaca Parada.

A grande campeã da Força A foi a equipe do CTG Pedro Pinheiro, de Estiva, Restinga Sêca, com os laçadores Felipe Noro, Rodrigo Baldissera, Fabrício Ribeiro, Rodrigo Machado e Lucas Boemo, que dedicaram o título ao amigo e colega de equipe, Franchesco Mozzaquatro dos Santos, falecido em um acidente de trânsito em abril do ano passado.

Na Força A o 2º lugar ficou o CTG Estância da Floresta de São Gabriel. Na Força B o 1º lugar ficou com a equipe da casa, o CTG Coxilha Verde. E em 2º lugar o CTG Coração do Rio Grande de Faxinal do Soturno.

Nas tardes de sábado e domingo também foram realizadas provas de Gineteada e na noite de sábado teve o show ‘Bem Gaúcho’. Marcando o cinquentenário de rodeios foi realizado o Laço Seleção, com as entidades pioneiras em rodeios do CTG Coxilha Verde. A equipe da casa foi formada por ex-patrões e sócios fundadores da entidade.