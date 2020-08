CTG Os Vaqueanos, de Restinga Sêca, vende área de terra no Rincão dos Baldissera

O CTG Os Vaqueanos de Restinga Sêca, oficializou na noite de terça-feira, dia 4, a venda de uma área de terras de 8 hectares pertencente a entidade, localizada em Rincão dos Baldissera. A área foi vendida pelo valor de R$ 241 mil à Grameira Sanfelice.

De acordo com o patrão do CTG, Odair Antunes, o valor ofertado está de acordo com o valor avaliado por duas imobiliárias, de cerca de R$ 30 mil o hectare.

Os recursos arrecadados serão investidos em obras de reforma e melhorias da infraestrutura na sede social do CTG, como cozinha, banheiros, troca do piso, troca do telhado e outros.

Antunes destaca ainda que os custos fixos da entidade, como água, luz e outros, vêm sendo pagos com os recursos da campeira e recursos arrecadados com a venda de risoto e galeto. O próximo risoto e galeto está programado para o dia 16 de agosto. As fichas podem ser adquiridas com os integrantes da patronagem a R$ 5,00 dois pedaços de galeto e R$ 6,00 a concha de risoto.