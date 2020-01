CTG Coxilha Verde promove seu 50º Rodeio Intermunicipal de Verão

O final de semana será de comemoração e provas campeiras no CTG Coxilha Verde, de Formigueiro, que promove seu 50º Rodeio Intermunicipal de Verão. O evento será realizado nos dias 3, 4 e 5 de janeiro, marcando o cinquentenário de rodeios do CTG.

De acordo com o patrão, Carlos Oneide, serão distribuídos mais de R$ 30 mil em premiação em provas de tiro de laço nas categorias: Individual, Dupla, Trio e Equipe, Patrão, Capataz, Veteranos, Vaqueanos, Piá, Guri, Prenda, Prendinha, Pai e Filho e Vaca Parada.

Também haverá Laço Formigão, 2º Desafio de Laço Ana Terra e premiação ao melhor laçador individual do CTG que recebera o Troféu Braço de Ouro do Cinquentenário.

Outra atração será o Laço Seleção, com as entidades pioneiras em rodeios do CTG Coxilha Verde: CTG Estância do Mirim de Restinga Sêca, CTG Júlio de Castilhos de Júlio de Castilhos; CTG Rincão de São Pedro de São Pedro do Sul; e CTG Estância do Minuanos de Santa Maria. A equipe do CTG Coxilha Verde será formada por ex-patrões e sócios fundadores da entidade.

A programação inicia na sexta-feira, dia 3, a partir das 110h, com recepção, inscrições e marcação de laço. A abertura oficial está marcada para a tarde de sábado, dia 4, às 13h30min.

Nas tardes de sábado e domingo serão realizadas provas de Gineteada e na noite de sábado haverá o show ‘Bem Gaúcho’.