CTG Coração do Rio Grande, de Faxinal do Soturno, presta homenagem ao músico Ernesto Fagundes

Um momento marcante na vida dos adolescentes e também de muita emoção. Assim pôde ser definido o encontro entre os integrantes da Invernada Artística Mirim do CTG Coração do Rio Grande, de Faxinal do Soturno, e o cantor nativista Ernesto Fagundes que ocorreu na noite do último sábado, dia 15, por ocasião da 3ª Tropeada da Canção Nativa e 5ª Festa do Porongo realizada no CTG Victório Mario, no Distrito de Arroio do Só, em Santa Maria.

Para o evento, estava agendada a apresentação musical do grupo Os Fagundes, na presença de Neto e Ernesto Fagundes, oportunidade que integrantes do CTG faxinalense foram até o show para assistir ao espetáculo musical e, ao mesmo tempo, homenagear o cantor em razão de que, no próximo dia 29 junho, às 20h, no CTG Coração do Rio Grande, haverá a apresentação da nova indumentária e coreografia da Invernada Artística Mirim com o tema: O Piá e o Legueiro, uma homenagem a Ernesto e ao instrumento Bombo Legueiro.

Durante o show, Ernesto Fagundes citou a presença do CTG Coração do Rio Grande e, ao final da apresentação, se reuniu com a Invernada Mirim e tocaram juntos o Bombo Legueiro.

“Me emociono com esta homenagem aqui do CTG Coração do Rio Grande, de Faxinal do Soturno, por isso é o coração do Rio Grande, o Bombo Legueiro, esse tambor é o coração brasileiro, da nossa América Latina e da cultura do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz com esse encontro”, descreveu Ernesto em entrevista ao vivo na Rádio Integração.

O Bombo Legueiro é um instrumento de percussão originário da Argentina e o nome “Legueiro” se dá em razão do som emitido por ele ser ouvido até duas léguas de distância. Produzido em forma de tambor, se destaca por estar revestido por pele animal e já faz parte da cultura musical nativista do Rio Grande do Sul.