Cristão Empreendedor: Restinga Sêca sedia evento destinado aos empreendedores

O Hotel Recanto Business Center no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, sediou na tarde do último sábado, dia 19, a terceira edição do Cristão Empreendedor.

Promovido pelo empresário Veraldo Lopes de Oliveira, que trabalha com consultoria empresarial, desenvolvimento de líderes e formação de equipes de venda, o evento reuniu empreendedores, autônomos, vendedores, entre outras pessoas com o objetivo de desenvolver as mais diversas áreas como pessoal, profissional e espiritual. “São ferramentas que compartilhamos com as pessoas para que elas possam aplicar na sua vida e ter grandes resultados, voltado para os princípios e as promessas de Deus”, explica Veraldo.

O evento também proporciona um intercâmbio entre os participantes, com a divulgação da empresa e produtos por meio de contatos diretos, banner, folder, cartão de visita, entre outros.

Nas atividades estavam palestras com Gustavo Zimmerman, sobre marketing digital, e Leonardo Kortz, que falou sobre sonhos e motivação, além de Veraldo que abordou sobre desenvolvimento pessoal.

Evento seguiu todos os protocolos de prevenção ao Covid-19.