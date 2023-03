Criminosos estão utilizando nomes dos escritórios de advocacia da região para aplicar golpes

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Agudo, por meio do presidente Jonas Marchesan Sartori (foto), está alertando a comunidade da região sobre golpes que são aplicados via WhatsApp, onde os criminosos estão utilizando os nomes dos escritórios de advocacia da região para subtrair dinheiro das vítimas.

Conforme Jonas, o golpista entra em contato se passando por funcionário de um escritório de advocacia com quem a vítima realmente tem um processo. De posse dos dados, o criminoso repassa o valor da ação e informa que o dinheiro foi liberado, o que não é verdade, porém a vítima precisa pagar uma taxa para acessar o recurso financeiro desta causa. Ainda conforme Jonas, os golpistas já fizeram uma vítima no município de Agudo se utilizando da marca do escritório da região na foto de perfil do WhatsApp.

“A gente ainda não sabe, mas vamos trabalhar junto ao Tribunal de Justiça para saber se houve algum vazamento de dados dos processos eletrônicos para que se esclareça o fato”, informa Jonas.

A recomendação para este tipo de golpe é que as pessoas que receberem estas mensagens não façam nenhuma transferência bancária de valores, entre em contato pessoalmente com o seu advogado e informe também a Polícia Civil.