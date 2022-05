Criação do Grupo de Escoteiros de Formigueiro foi debatida em reunião

Na noite da última quinta-feira, dia 12, na Escola Estadual de Ensino Médio João Isidoro Lorentz aconteceu uma reunião de lançamento e criação de um Grupo de Escoteiros do município de Formigueiro. Para a ocasião foi convidado o Grupo de Escoteiros do Ar – Augusto Severo de Santa Maria, oportunidade que ele será o “padrinho” do grupo formigueirense.

O encontro, que reuniu famílias, professores e pessoas interessadas no assunto, foi a oportunidade que os integrantes do Grupo de Escoteiros do Ar tiveram para a apresentação de como funciona um grupo de escoteiros. Durante mais de uma hora os escoteiros apresentaram vídeos e tiraram dúvidas do público presente.

A ideia de criar o Grupo de Escoteiros de Formigueiro é desenvolvida há algum tempo por algumas lideranças locais. O momento é de criação de uma entidade formal, com nome, CNPJ e escolhas de “Chefes” que ficarão responsáveis pelas atividades das crianças participantes. Assim que o grupo for criado, ele poderá contar como sede o prédio da Escola Municipal Santa Catarina, na Vila Sabino.

Ao final da reunião ficou acertado que os pais interessados e voluntários que desejarem fazer parte do Grupo de Escoteiros de Formigueiro deverão procurar o Setor de Eventos do município, junto a Secretária Municipal de Educação. Para participar do Grupo de Escoteiros de Formigueiro as crianças deverão ter entre 6 e 15 anos de idade. Mais informações podem ser obtidas pelo (55) 3236-1075, com Ingrid Barcellos de Freitas.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro