Creas realiza ação de prevenção em oito escolas de Agudo e alcança cerca de 500 crianças e adolescentes

O Município de Agudo realizou, nos dias 17 e 18 de novembro, uma ampla ação de prevenção ao abuso sexual infantil, bullying, cyberbullying e violência sexual virtual nas escolas da rede municipal. A iniciativa foi conduzida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Ao todo, oito escolas receberam a atividade, que foi direcionada a crianças e adolescentes de 4 a 12 anos. Aproximadamente 500 estudantes participaram dos encontros, que tiveram como foco orientar, dialogar e fortalecer a rede de proteção dentro do ambiente escolar.

A ação contou com a participação do palestrante Jeferson, conhecido como Careca, que desenvolve intervenções sensíveis e educativas voltadas à conscientização sobre segurança emocional, prevenção de violências e construção de ambientes protetivos. Por meio de atividades lúdicas e linguagem acessível, o palestrante trouxe reflexões importantes sobre limites, respeito, autocuidado e pedido de ajuda.

Um dos destaques da programação foi a apresentação do “Semáforo do Toque”, ferramenta criada pelo Creas em parceria com as secretarias municipais envolvidas. O material orienta as crianças, de maneira clara e didática, a diferenciarem situações seguras daquelas que representam risco, auxiliando na identificação de comportamentos inadequados e estimulando que procurem adultos de confiança diante de qualquer desconforto.

De acordo com a equipe técnica do Creas, o objetivo central da iniciativa é fortalecer a prevenção e ampliar a rede de proteção às crianças e adolescentes de Agudo. A ação integra o calendário permanente de atividades socioeducativas desenvolvidas pelo município, que tem priorizado políticas públicas de cuidado, segurança e desenvolvimento integral da infância.

Fonte: Prefeitura de Agudo