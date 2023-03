Creas de Faxinal do Soturno trabalha para criar Rede de Proteção à Mulher Faxinalense

Neste Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da Secretaria de Assistência Social anunciou que está trabalhando para criar a Rede de Proteção à Mulher Faxinalense.

A primeira reunião da equipe de trabalho será realizada no dia 16 de março, às 15h, no Auditório Municipal, com a participação de instituições/serviços governamentais, não governamentais e a comunidade.

O principal objetivo da Rede é ampliar e melhorar a qualidade do atendimento, identificação e encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência ou desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção.

De acordo com o Assistente Social Rafael Almeida, a constituição dessa rede buscará dar conta da complexidade da violência contra as mulheres e do caráter multidimensional do problema, levando em conta diversas áreas como saúde, educação, segurança pública, assistência social e cultura. Somente em 2022, o Brasil registrou mais de 50,9 mil casos por dia de violência contra a mulher, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

“A violência contra a mulher trata-se de um fenômeno complexo e multidimensional, uma vez que envolve diferentes disciplinas, dimensões sociais, psíquicas e culturais marcadas e determinadas por desigualdades de gênero”, explica Rafael. Devido à complexidade do problema, seu enfrentamento requer a ação conjunta de diversos setores envolvidos, constituindo a Rede de Proteção à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar nos moldes preconizados pela Lei nº 11304/2006 (Lei Maria da Penha).

A ação em rede pressupõe que cada um dos parceiros exerça as funções sob sua competência e responsabilidade, fazendo os encaminhamentos necessários aos demais serviços e órgãos, por meio da ação coordenada de diferentes áreas governamentais e com apoio e monitoramento de organizações não governamentais e da sociedade civil, garantindo integralidade ao serviço.

Para o Secretário de Assistência Social Eduardo Garlet Prestes, a medida vai facilitar o processo, propondo a elaboração de protocolos e a organização de um fluxo de atendimento à mulher em situação de violência em Faxinal do Soturno. Além disso, salienta que a rede não discutirá casos específicos, mas trabalhará para entender as causas da violência, a fim de investir em formações e campanhas de conscientização e prevenção para reduzir os números de violência, que hoje são considerados altos no Município.

