Creas de Faxinal do Soturno retoma as atividades do Grupo Florescer com atenção especial às mulheres atendidas

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) retomou as atividades presenciais do Grupo Florescer na última quarta-feira, dia 9, no Auditório Municipal, com uma ação especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

As mulheres atendidas pelo Creas e outros serviços da Assistência Social do município tiveram uma tarde de acolhimento para cuidarem de si mesmas.

A ação, coordenada pela Psicóloga Bianca Zanchi e pelo Assistente Social Rafael Almeida, trouxe integrantes do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (LAPICS) da UFSM para realizar atendimentos para a promoção do bem-estar físico, mental e espiritual das mulheres atendidas pelo Creas.

A Terapeuta Holística Loeci de Fátima Machado realizou a técnica de barras de access e a profissional de Estética e Cosmética Gabriela Flores fez a auriculoterapia.

Além disso, a Terapeuta Ocupacional Aline Facco de Mello e a professora de Educação Física Marivana Giovelli Casali, ambas profissionais que atendem no Posto de Saúde da Sede, conversaram com as mulheres sobre ioga e massoterapia, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) disponíveis na Unidade de Saúde do município.

O Grupo Florescer, que reúne as mulheres atendidas pelo Creas, seguirá com encontros quinzenais nas quartas-feiras, a partir das 14h. O público-alvo são mulheres interessadas em trocas de experiências e fortalecimento da autoconfiança.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno