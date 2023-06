Creas de Faxinal do Soturno realizou Roda de Conversa com os Agentes Comunitários de Saúde

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Faxinal do Soturno realizou, na última quarta-feira, 07 de junho, uma roda de conversa com o tema “O Agente Comunitário de Saúde no Enfrentamento a Violência Contra à Pessoa Idosa”.

A atividade, que aconteceu no Centro de Convivência do Idoso, foi coordenada pelo Assistente Social Rafael Almeida e pela Psicóloga Fabiane Schott.

O evento integrou a programação do Junho Violeta – Faxinal do Soturno Contra a Violência à Pessoa Idosa -, e contou com a participação de 14 Agentes Comunitários de Saúde do município. Também estiveram presentes o Secretário de Assistência Social Eduardo Garlet Prestes e a Terapeuta Ocupacional Debora Posser Vieira, responsável da Rede Bem Cuidar da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com os organizadores da Roda de Conversa, a avaliação do evento foi muito positiva, pois foi possível esclarecer algumas questões acerca das violências que afetam o cotidiano das pessoas idosas. Além disso, os profissionais do Creas destacam que atividades como essa são fundamentais para o fortalecimento da rede de proteção da pessoa idosa, articulando mais atores no enfrentamento deste fenômeno.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno