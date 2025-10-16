Creas de Faxinal do Soturno promove roda de acolhimento e fortalecimento com o Grupo Borboletas

Na última terça-feira, dia 14, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Faxinal do Soturno promoveu mais uma roda de acolhimento e fortalecimento com o Grupo Borboletas – incentivo ao enfrentamento à violência contra a mulher.

Realizado no Centro de Convivência do Idoso, o momento contou com a participação especial da enfermeira Vanda Hermes, da Estratégia Saúde da Família (ESF) Santos Anjos, que desenvolveu uma palestra importante sobre a campanha Outubro Rosa, reforçando a importância da prevenção e do autocuidado na luta contra o câncer de mama.

Conforme o Creas, foi uma tarde de informação, diálogo e apoio mútuo, fortalecendo ainda mais a rede de proteção e empoderamento das mulheres.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno