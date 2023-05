Creas de Faxinal do Soturno divulga a programação do Maio Laranja

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Faxinal do Soturno divulgou a programação do Maio Laranja, com atividades que iniciam nesta quinta-feira, dia 4, com várias ações de conscientização para crianças, adolescentes e pais, entre elas visitas nas escolas municipais e estaduais, rodas de conversa e atividades em grupo.

O mês de maio é dedicado ao enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, sendo o 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído pela Lei Federal 9.970/00. O objetivo das ações é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Segundo o Assistente Social Rafael Almeida e a Psicóloga Fabiane Schot, que integram a equipe do Creas, este é o 23º ano de mobilização do Dia 18 de Maio, conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro e que já alcançou muitos municípios do país. “Esse ano temos ainda como marco os 50 anos do assassinato da menina Araceli Crespo, o que nos mobiliza a seguir construindo estratégias para que nenhuma criança ou adolescente tenha que vivenciar as marcas da violência sexual ou da impunidade”, destaca a Psicóloga Fabiane.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno