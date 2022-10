Cras Itinerante de Faxinal do Soturno realizará Cineminha do Cras na Vila Jardim

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno realizará nesta quinta-feira, dia 20, mais uma edição do Cras Itinerante, que levará o Cineminha do Cras para a Vila Jardim.

A atividade está programada para iniciar às 14h, no Centro Comunitário, e exibirá o filme “Valente”, que conta a história de Merida, uma princesa absolutamente diferente dos contos clássicos infantis.

A iniciativa Cras Itinerante visa levar atividades e serviços do CRAS para outros bairros e regiões da cidade, para além do território onde o serviço está localizado.

De acordo com a psicóloga Rafaela Marchesan, coordenadora da atividade, o objetivo do filme escolhido para esta edição é trabalhar com os pequenos, de forma lúdica, temáticas como gênero e quebra de estereótipos.

Podem participar crianças com idade entre 6 e 12 anos que pertençam às famílias cadastradas no Cadastro Único.

É necessário fazer a inscrição na Secretaria de Assistência Social (prédio do Antigo Seminário), pois as vagas são limitadas. As inscrições também podem ser realizadas pelo telefone 3263-2214 ou WhatsApp (55) 99131-2903.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno