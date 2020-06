Cras de Silveira Martins realiza bazar solidário

A Secretaria de Assistência Social de Silveira Martins já está realizando doações de roupas no Centro de Referência da Assistência Social – Cras.

A doação de agasalhos se faz necessária todos os anos e neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, o Cras está tomando as medidas e cuidados necessários para evitar a aglomeração de pessoas e assim respeitar o isolamento social, sendo que a equipe está atuando com os cuidados necessários de higienização para a organização das roupas, vestuários, calçados, entre outros bens.

Em função da pandemia COVID 19, salienta-se a importância de entrar em contato com o Cras presencialmente ou pelo fone 3224-4858, a fim de agendar a retirada das doações. Assim também é possível organizar as roupas disponíveis para a necessidade de cada família.

Não se deve esquecer também da importância do uso das máscaras e higienização das mãos na hora de receber as peças.

O Cras de Silveira Martins também possui máscaras para doação.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins