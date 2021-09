Cras de São João do Polêsine realiza reunião de equipe

Na manhã desta quarta-feira, dia 1º, foi realizado um momento de avaliação, trocas de experiência e entrosamento entre a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de São João do Polêsine.

Durante o encontro foi realizada a reunião para falar a respeito dos projetos já existentes e os planejamentos até o final deste ano, o qual será divulgado posteriormente. Na ocasião, a coordenadora do Cras, Renata Bulegon, também fez uma dinâmica e agraciou a equipe com um mimo.

Segundo o Cras, as reuniões de equipe acontecerão toda primeira quarta-feira do mês, dias em que o órgão estará fechado para atendimento ao público externo no turno da manhã.

Participaram do encontro Andressa Sihe Druzian, assistente social; Janine Gudolle de Souza, psicóloga; Claudete Carvalho, recepção e Bolsa Família; e Tiago Dotto Ferreira, educador físico; além é claro da coordenadora do Cras.

