Cras de Nova Palma promove atividade lúdica com crianças do Clube da Leitura

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Nova Palma realizou, nesta semana, uma atividade lúdica com as crianças do Clube da Leitura, visando incentivar a criatividade e a aprendizagem de forma divertida. A oficina foi conduzida pela educadora Lurdes Maria Zanon e teve como tema o livro “Meu amigo bicho”, que se tornou o favorito das crianças até o momento.

Durante a atividade, os participantes puderam ilustrar, com tintas de tecido, a história de seus animais preferidos do livro, aplicando-os em toalhinhas. Cada criança teve a oportunidade de escolher seu personagem favorito e expressar sua interpretação por meio da pintura.

A psicóloga Fabiane Schott, que acompanhou a ação, destacou o impacto positivo da atividade, enfatizando que, além de proporcionar momentos de diversão, a atividade estimula a memória, a criatividade e as habilidades motoras finas das crianças. “Foi uma experiência muito prazerosa para todos e os resultados foram visíveis no entusiasmo das crianças”, afirmou Fabiane.

As inscrições para o Clube da Leitura continuam abertas e crianças de 6 a 12 anos podem participar. A iniciativa objetiva promover o desenvolvimento educacional e social dos pequenos, incentivando a leitura e a expressão artística de maneira interativa e envolvente.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma