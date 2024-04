Cras de Nova Palma iniciará grupos de crianças e adolescentes do SCFV

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Nova Palma dará início nesta quarta-feira, dia 3, aos grupos de crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). São ofertados o “Clube de Leitura – Era uma vez” e o grupo “Cine Galerinha”, com cerca de 12 vagas disponíveis para cada atividade.

Os grupos terão atividades quinzenalmente, nas quartas-feiras, de forma alternada, com uma semana o “Cine Galerinha” e outra o “Clube da Leitura – Era Uma Vez”, tanto no turno da manhã, iniciando às 8h, quanto na tarde, a partir das 13h30min.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas diretamente no Cras pelos responsáveis. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. As vagas são destinadas, preferencialmente, às crianças que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Caso sobrem vagas, as demais crianças poderão participar.

O grupo “Clube de Leitura – Era Uma Vez” tem o objetivo de incentivar o gosto pela literatura de uma forma lúdica e divertida. Ele será desenvolvido em parceria com o coordenador municipal de Cultura e Turismo, Diego Hahn. Já o “Cine Galerinha” tem como objetivos o de dialogar sobre temas importantes para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, bem como proporcionar momentos de cultura, lazer, educação, integração e diversão, oportunidade que será desenvolvido pela psicóloga Daiana Schneider Vieira.

Mais informações podem ser obtidos pelos telefones do Cras (55) 99171-2776 ou 99123-4661.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma