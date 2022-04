Cras de Formigueiro retoma oficinas

Com o avanço na situação epidemiológica de Coronavírus, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Formigueiro anunciou nesta terça-feira, dia 5, a retomada das oficinas.

Podem participar das atividades pessoas que são inscritas no Cadastro Único ou recebem o Auxílio Brasil. No total, cinco oficinas com atividades e propostas diferentes irão retornar, sendo: Oficina de bordado (início em abril), Oficina de crochê (início em junho), Oficina de tricô (início em junho), Oficina de edredom (início em junho) e

Oficina para adolescentes de 11 a 15 anos (início em junho).

Para realizar a inscrição ou obter mais informações, basta comparecer na sede do Cras, localizado na Rua Coronel Veríssimo, 230, ou pelo telefone (55) 3236-1257.

Fonte: Terra Fofa Online