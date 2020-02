Cras de Formigueiro abre vagas para Grupo de Crochê

Com o objetivo de possibilitar uma fonte de renda extra aos participantes, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Formigueiro abriu vagas para um Grupo de Crochê. Os encontros são gratuitos e ocorrem de forma semanal, nas segundas-feiras, das 9h às 11h30.

As aulas são ministradas pela psicóloga do Cras Ines Rabelo. Segundo ela, “além de fonte de renda, o grupo também serve para a troca de experiências e o fortalecimento de vínculos”.

Para participar do grupo e/ou obter mais informações, basta comparecer no Cras, localizado na Rua Coronel Veríssimo, nº 230, ou através do telefone 3236-1257.

Fonte: Terra Fofa On Line