Cras de Faxinal do Soturno está com inscrições abertas para aulas de Karatê

Estão abertas as inscrições para as aulas de Karatê promovidas pela Fundação Ângelo Bozzetto em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Faxinal do Soturno.

Podem se inscrever crianças e adolescentes que possuem Cadastro Único. As aulas serão realizadas no pavilhão do Parque Municipal de Exposições, nas terças-feiras em dois horários, uma turma das 10h40min às 11h30min e outra das 17h30min às 18h30min.

As inscrições devem ser realizadas no Cras ou pelo WhatsApp (55) 99131-2903.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno