Cras Conviver realizou atividades alusivas ao Mês do Idoso em Ivorá

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência da Assistência Social (Cras)- Conviver, de Ivorá, em comemoração ao Mês do Idoso, retomou no mês passado as atividades presenciais dos grupos de idosos do Centro.

Conforme a titular da pasta, Tânia Cargnelutti, durante o mês de outubro foram realizados três encontros com os idosos. “A equipe técnica do Cras focou no tema “Violação dos direitos dos idosos e reflexões relacionadas ao envelhecimento saudável e ativo”, celebrando as conquistas e refletindo sobre as novas perspectivas e desafios da Política de Assistência Social e demais políticas públicas”, disse a secretária, acrescentando que para o retorno foram seguidas as medidas de proteção como uso de máscara, álcool gel, higienização, ambiente ventilado, número adequado de participantes para o espaço físico e distanciamento adequado durante a prática da atividade de artesanato e da roda de conversa.

Tânia cita ainda que, tanto a equipe do Cras, quanto os usuários, ficaram muito satisfeitos com a retomada das atividades presenciais e do contato mais próximo entre todos.

Fonte: Prefeitura de Ivorá