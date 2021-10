Cotrisel, unidade Restinga Sêca, realiza curso para aplicadores de herbicidas hormonais

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel), unidade de Restinga Sêca, está realizando nos dias 13 e 14 de outubro a segunda edição do curso para aplicadores de herbicidas hormonais. O curso é ofertado pela Cotrisel em parceria com a empresa Corteva, importante parceira da cooperativa no fornecimento de insumos para os associados.

No total estão participando 44 associados da cooperativa, que acompanham as atividades no período da manhã e da tarde. As aulas são ministradas pelo Engenheiro Agrônomo, Rui Araújo Pinto junto ao Engenheiro Agrônomo da Corteva, Leonardo Siqueira. O curso está sendo acompanhado pelos Engenheiros Agrônomos da unidade Cotrisel de Restinga Sêca, Marcelo Tomazi e Henrique Bastos Saldanha. Para o Engenheiro Agrônomo da Cotrisel de Restinga Sêca, Marcelo Tomazi “este curso extremamente importante pois tem uma utilidade muito grande no meio rural, estamos disponibilizando-o de forma gratuita e a presença significativa dos nossos associados é motivo de alegria para a Cotrisel unidade de Restinga Sêca”.

A Cotrisel reforça que está seguindo os protocolos de segurança, como distanciamento entre os participantes, uso de máscara, álcool gel e verificação da temperatura corporal no portão de acesso da cooperativa.

