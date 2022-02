Cotrisel renova sua participação no programa A União Faz a Vida para 2022

Na última semana estiveram em reunião com o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno os representantes da Cooperativa Financeira Sicredi.

Na oportunidade foram discutidas as mudanças e os novos caminhos do Programa A União Faz A Vida, que retomará de forma presencial suas atividades no ano de 2022.

O programa, que já faz parte das ações sociais da Cotrisel, foi renovado e fará parte do projeto “Construindo o Futuro”. Este é o principal projeto de Educação do Sicredi, realizado em parceria com cooperativas do estado, tendo como objetivo formar cidadãos cooperativos, construindo e vivenciando através do programa as atitudes e valores de cooperação e cidadania.

No ano de 2022 a Cotrisel irá colaborar com as atividades desenvolvidas pelo programa nas cidades de São Sepé, Restinga Sêca, Formigueiro e São Pedro do Sul.

Para saber mais sobre o Programa A União Faz a Vida acesse o site https://auniaofazavida.com.br/index.html.

Fonte: Cotrisel