Cotrisel realiza homenagem aos colaboradores “Jubilados 2020”

Na última sexta-feira, 18 de dezembro, de uma forma diferente, foram conhecidos os Jubilados 2020 da Cotrisel. No total sessenta e dois colaboradores foram homenageados pelo tempo de trabalho prestado à cooperativa, esses estão há 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos, contribuindo com o desenvolvimento da cooperativa e das comunidades onde possui suas unidades de negócio

Devido a pandemia de COVID- 19 a Noite dos Jubilados que acontece anualmente teve que ser cancelada, mas em um ano desafiador, a cooperativa não poderia deixar de prestar um agradecimento especial a esses colaboradores. De forma simples, cada unidade da Cotrisel preparou uma pequena homenagem aos seus Jubilados, sendo entregue o tradicional quadro e junto a ele uma cesta para comemorar em casa a chegada do Natal e Ano Novo.

Para o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno “a Cotrisel, por intermédio da diretoria, se sente honrada em poder agradecer ao trabalho desses profissionais que estão conosco de 10 a 40 anos. Esse ano de forma diferente, onde infelizmente festas e confraternizações estão restritas em todos os ambientes, essa foi nossa forma de agradecer”.

José Paulo ainda ressalta que “mesmo em um ano de dificuldade, a cooperativa tem quatro motivos principais para agradecer, são eles: aos associados: que em um ano completamente diferente foram motivadores do negócio e acreditaram na Cotrisel; aos colaboradores: que no ano de 2020 se esmeraram em suas funções, colaborando com o funcionamento da empresa e mantiveram todos os cuidados de prevenção impostos pela pandemia; ao mercado de atuação de venda de soja e arroz: que segue apoiando e prestigiando os produtores rurais e produtos da cooperativa; as comunidades em que atuamos: que durante todo ano foram compreensíveis com o momento, respeitando protocolos e incentivando os negócios locais. Finalizo a minha fala desejando que em 2021 possamos voltar ao mínimo da normalidade, para que possamos abraçar uns aos outros fisicamente”.

A Cotrisel parabeniza os Jubilados 2020 e agradece pelos anos de dedicação e bom trabalho.

JUBILADOS 10 ANOS

Ana Paula Vargas Aires – São Sepé

Aureo Vidal Alves – São Sepé

Diego Cardoso Azambuja – São Sepé

Eder dos Anjos Costa – Restinga Sêca

Flavio Augusto da Silva Gomes Junior – São Sepé

Gilson Luis dos Santos – São Sepé

Guilherme Oto Kurtz Urban – São Sepé

Ibsen Figueiredo Fernandes – São Sepé

Ivori Diniz Ebling – São Pedro Do Sul –

Jeferson Luciano da Costa Dias – São Pedro Do Sul

Joceli da Fontoura Pereira – São Sepé

Jones Willian Alves Motta – São Sepé

Juliano Roni Friedrich – Restinga Sêca

Julio Cesar Pedrozo – São Sepé

Leandro da Rosa – São Sepé

Leandro Silva Souza – São Sepé

Lucas Diego Machado de Rosso – São Sepé

Lucrecio Oliveira Freitas – Formigueiro

Luis Cesar Silva Rodrigues – Vila Nova do Sul

Maicon de Castro Cirolini – Restinga Sêca

Mariele da Silva Pereira – Vila Nova do Sul

Marigle Siqueira Posser – São Sepé

Marlise Cortes Ribeiro – São Sepé

Pratini Amag Ribeiro – Vila Nova do Sul

Ricardo Machado Fontoura – São Sepé

Ricardo Pereira de Melo – Formigueiro

Rodrigo Aires Albarnaz – São Sepé

Tamiris Aires Da Silva – São Sepé

Taylor Charao Penteado – São Sepé

Willian Filipini Sortica – Formigueiro

JUBILADOS 15 ANOS

Altamir Fontoura Neves – São Sepé

Celio Monteiro – Restinga Sêca

Claison Francelino Machado – São Sepé

Ergis Silva Oliveira – São Sepé

Erica Walter Posser – São Sepé

Fabiano Fonseca dos Santos – São Sepé

Marcos Cesar Silveira Machado – São Sepé

Paulo Regis Abreu Rosa – São Sepé

Roberto Gomes Mariano – São Sepé

Ubirajara Silva dos Santos – São Sepé

JUBILADOS 20 ANOS

Antonio Renato dos Anjos Felix Junior – – São Sepé

Jorgiane Gomes Leal – São Sepé

Pedro Roberto Leão Ferreira – São Sepé

JUBILADOS 25 ANOS

Delmar Diniz – Restinga Sêca

Edenir De Oliveira Pires – São Sepé

Flavio Antonio Soares Bitencourt – São Sepé

Jose Antonio Ferreira Da Silva – São Sepé

Lauro Inocencio Pereira Costa – São Sepé

Paulo Augusto Rodrigues Freitas – São Sepé

Vilmar Soares Cardoso – São Sepé

JUBILADOS 30 ANOS

Arlei Pimentel Munhoz – São Sepé

Heldio dos Santos Almeida – Restinga Sêca

Jose Dircelio Trindade Fontoura – São Sepé

Marcelo Gilnei Filipini – Formigueiro

Roni Cassol Ferreira – Formigueiro

Tarcisio Ineu da Rosa – Vila Nova do Sul

Yara Knieling – Formigueiro

JUBILADOS 35 ANOS

Carlos Danilo Langbecker – Restinga Sêca

Ivan Sortica Machado – Formigueiro

Marcia Chemale – São Sepé

Pedro Autelino Machado Pinto – São Sepé

Jubilados 40 ANOS

Pedro Milton Bolzan de Franceschi – São Sepé

Fonte: Cotrisel