Cotrisel realiza entrega de tampinhas para a Apae de Restinga Sêca

Na última segunda-feira, dia 14, a unidade da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. – Cotrisel de Restinga Sêca realizou a entrega das tapinhas plásticas arrecadadas em prol da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae do município. Além de contribuir com a preservação do meio ambiente, as tampinhas se tornam recursos para a aquisição de materiais para a instituição.

A campanha de arrecadação aconteceu durante o ano de 2020, contando com a participação de todos os colaboradores da unidade da cooperativa. Os três colaboradores que juntaram e entregaram o maior número de tampinhas receberam um prêmio especial, foram eles: 1º Adoniran de Vargas Alves, 2º Juliano Roni Friedrich e 3º Claudio Germano Matte.

No ato de entrega estavam presentes o gerente da unidade Cotrisel de Restinga Sêca, Vicente Cirolini, o presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – Cipa, Antonio, a secretária da Cipa, Taisa Baldissera, junto aos profissionais e alunos da Apae.

Conforme decisão da diretoria da Cotrisel, a Cipa continuará com campanha de arrecadação no ano de 2021.

Fonte: Cotrisel