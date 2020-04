Cotrisel realiza doação de arroz para enfrentamento do Coronavírus

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel), com o intuito de contribuir com a administração pública das cidades em que possui suas unidades de negócio, está realizando a doação de fardos de arroz. O alimento está sendo entregue para as Prefeitura, que estão encarregadas de encontrar o destino das doações.

Até o final do mês de abril, a cooperativa pretende realizar a doação de mais de uma tonelada do produto. Essa ação ajudará a incrementar a cesta básica da população que está passando por dificuldades, devido a pandemia de Coronavírus.

Na manhã de segunda-feira, 20 de abril, foram entregues a Prefeitura de São Sepé 15 fardos de arroz, que somam 450 kg do alimento. A doação será repassada pela Secretaria de Assistência e Habitação Social a famílias do município apoiadas com cestas básicas. A Secretária de Assistência Social, Flávia Machado, e a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Patrícia Moraes Cunha, afirmam que atualmente a entidade atende 450 famílias e a doação irá ajudar no incremento dos kits de alimentação de famílias com maior número de integrantes.

As doações também já ocorreram nas cidades de:

Vila Nova do Sul: 300 kg

Restinga Sêca: 300kg

Formigueiro: 150kg

As demais cidades, onde a Cotrisel possuí suas unidades de negócio, serão contempladas com as doações no início do mês de maio.

Ainda buscando ajudar no enfrentamento da pandemia, o Supermercado Cotrisel de São Sepé está realizando as seguintes ações:

Campanha “Você protegido ajuda a imunizar a comunidade”: doe alimentos não perecíveis (1kg), produtos de higiene ou limpeza e receba 1 máscara de respiração na troca. As doações serão destinadas para instituições de caridade da cidade.

Posto de arrecadação de alimentos e produtos de higiene para as seguintes entidades:

– Paróquia Nossa Senhora das Mercês

– Lar do Idoso

– Grupo Mais Amor

Fonte: Cotrisel