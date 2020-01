Cotrisel realiza Assembleia Geral Ordinária e elege novo Conselho Fiscal

Na tarde de quinta-feira, dia 30 de janeiro, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. – Cotrisel. Com a presença de cerca de 90 pessoas, entre associados e colaboradores, o evento aconteceu na Associação dos Funcionários da Cotrisel, em São Sepé.

Conforme o protocolo, o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno, realizou a abertura e enunciou o Relatório da Diretoria e os agradecimentos referentes à gestão de 2019. Em seguida, o diretor administrativo, Paulo Santos, apresentou o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício de 2019, sendo assim acompanhado pelos presentes no Relatório de Gestão impresso, recebido no início da assembleia. José Vilson Mozzaquatro, membro do Conselho Fiscal 2019, apresentou o parecer do Conselho Fiscal, e Leono Pacheco, auditor externo, apresentou o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis.

Na oportunidade, houve a eleição da chapa única concorrente do Conselho Fiscal (citada abaixo) e a aprovação por unanimidade das seguintes pautas: balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício de 2019, distribuição das sobras e honorários da diretoria e conselheiros para 2020.

A Assembleia marcou o encerramento das reuniões dos Núcleos Cooperativos, realizadas desde 16 de janeiro em todas as cidades de atuação da Cotrisel. Ao total, aconteceram dez reuniões, que contou com a participação de mais de 400 associados.

Conselho Fiscal 2020/2021

Membros efetivos:

Adriana Nunes Roso – Restinga Sêca

Glaucio Vaz Pires – São Sepé

Naivel Schirmann Martins – Formigueiro

Membros suplentes:

Germano Alberto Ratzlaff– Restinga Sêca

Enaldo Freitas Pereira – São Sepé

Diego Vieira Friedrich – Formigueiro

Fonte: Cotrisel