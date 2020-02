Cotrisel promove o 1º Seminário do Leite

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. – Cotrisel promove na próxima quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o 1º Seminário do Leite, com o objetivo é aproximar a cooperativa e os produtores de leite de sua área de atuação no estado do Rio Grande do Sul.

No evento, serão abordados temas referentes à produção e manejo para alta produtividade. A programação inicia às 9h, com apresentação da viagem técnica à Nova Zelândia pela médica veterinária, Lisiane Gasen. Àinda pela manhã, às 9h30min haverá palestra com o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa no Paraná, João Ricardo Pereira sobre ‘Forragens conservadas no planejamento alimentar do rebanho. A tarde o palestrante será o Mestre em Agronomia e pesquisador da CCGL, Luis Otávio Costa de Lima, com o tema ‘manejo de pasto e do pastoreio para alta produtividade.

O seminário será na Associação dos Funcionários da Cotrisel em São Sepé. A inscrição é gratuita e será realizada na hora.

Fonte: Cotrisel