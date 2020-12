Cotrisel promove 2º Concurso Fotográfico Agropecuária em Foco

Com o intuito de valorizar as belezas da agropecuária da região, a Cooperativa Triticola Sepeense Ltda. está promovendo a segunda edição do Concurso Fotográfico Agropecuária em Foco, com o tema: ‘Safra de grãos de verão 2020/2021 e pecuária’.

Associados da Cotrisel ou familiares diretos podem participar enviando suas fotos até maio de 2021. As doze melhores fotografias serão premiadas com vale-compras (veja abaixo) nos varejos da Cooperativa (Lojinha, Mercado Agropecuário e Supermercado). E além disso, serão utilizadas para campanhas publicitárias da Cotrisel, materiais gráficos da instituição e veiculação em suas redes.

Caberá à Comissão Julgadora selecionar as doze melhores fotografias, avaliando critérios como: tema do concurso, qualidade, composição, iluminação e enquadramento.

Clique AQUI e confira o regulamento completo.

Premiação em vale-compras:

1º lugar – R$1.300,00

2º lugar – R$1.200,00

3º lugar – R$1.100,00

4º lugar – R$1.000,00

5º lugar – R$900,00

6º lugar – R$800,00

7º lugar – R$700,00

8º lugar – R$600,00

9º lugar – R$500,00

10º lugar – R$400,00

11º lugar – R$300,00

12º lugar – R$200,00

Fonte: Cotrisel