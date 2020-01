Cotrisel participa da 1ª Caravana da Rede Técnica Cooperativa

De 27 a 30 de janeiro, acontece a 1ª Caravana da Rede Técnica Cooperativa, com o objetivo de promover a agregação de conhecimento, interação entre cooperativas, partilha de ideias e discussão sobre tecnologias capazes de garantir a sustentabilidade e rentabilidade da agricultura gaúcha. Participam da Caravana representando a Cotrisel, o diretor técnico, Marcelo Sbicigo e os engenheiros agrônomos, Roni Cassol e Jonas Brum.

A abertura oficial ocorreu no dia 27, na Cooperativa Central Gaúcha Ltda. – CCGL, em Cruz Alta, com a participação de 24 cooperativas do Rio Grande do Sul vinculadas a Rede Técnica Cooperativa – RTC.

No primeiro dia, os participantes puderam conhecer duas áreas experimentais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na área didático-experimental da várzea, o foco foi o manejo de arroz irrigado e a rotação de culturas utilizando a soja em áreas de várzea. Na área didático-experimental da Coxilha, foi possível visitar experimentos sobre plantabilidade, inoculação e produtos biológicos nas culturas de soja e milho.

Na terça-feira, dia 28, a Caravana esteve na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Eldorado do Sul, realizando visitas aos campos experimentais.

O projeto é uma iniciativa da RTC, contando com o apoio da CCGL, patrocínio do Terminal Marítimo Luiz Fogliato S/A – Termasa e percorrerá mais de 1000 km pelo Estado do RS até o dia 30 de janeiro.

Fonte: Assessoria de Comunicação CCGL e Assessoria de Comunicação Cotrisel

Fotos: Marcelo Sbicigo