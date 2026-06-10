Cotrisel integra missão de jovens lideranças cooperativistas na Argentina

A Cotrisel esteve representada pela colaboradora Juliana Graebner na Missão Técnica do Comitê Geração C RS, realizada de 25 a 29 de maio, em Sunchales, na Argentina. A iniciativa teve como objetivo promover a troca de experiências, ampliar conhecimentos e fortalecer os princípios do cooperativismo entre jovens lideranças do setor.

Organizada pelo Comitê Geração C do Rio Grande do Sul em parceria com a Casa Cooperativa, a programação reuniu representantes de 38 cooperativas gaúchas em uma intensa agenda de visitas técnicas, encontros institucionais e atividades de integração. Reconhecida como a capital nacional do cooperativismo argentino, Sunchales é considerada uma referência internacional no segmento. A cidade possui forte cultura cooperativista e apresenta exemplos práticos de como a cooperação está presente no desenvolvimento econômico, social e educacional da comunidade.

Durante a missão, os participantes visitaram cooperativas dos setores agropecuário, de abastecimento, água, seguros e educação, conhecendo iniciativas que demonstram a força do cooperativismo na geração de oportunidades e na transformação das comunidades. Um dos destaques da programação foi a visita às cooperativas escolares, modelo em que estudantes participam ativamente da gestão e vivenciam, desde cedo, valores como liderança, responsabilidade e trabalho coletivo.

Para Juliana Graebner, representar a Cotrisel e os jovens cooperativistas do Rio Grande do Sul na missão foi uma oportunidade de vivenciar, na prática, a força do cooperativismo como agente de transformação social.

“Conhecer Sunchales foi inspirador. A cidade respira cooperativismo e mostra como a cooperação pode estar presente em diferentes aspectos da vida das pessoas. Foram dias de muito aprendizado, troca de experiências e conexões que reforçaram a importância da intercooperação e do protagonismo jovem para o futuro do movimento cooperativista. Retorno com novos conhecimentos, novas ideias e ainda mais convicta de que o cooperativismo é uma ferramenta capaz de gerar desenvolvimento, fortalecer comunidades e transformar realidades”, afirma.

A participação da Cotrisel na missão reforça o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento de suas lideranças, a valorização da juventude e a busca constante por conhecimento e inovação. Além de fortalecer conexões com representantes de cooperativas de diferentes regiões, a experiência possibilitou a troca de boas práticas que poderão contribuir para novas ações e projetos voltados aos associados e à comunidade.

Comitê Geração C

O Comitê Geração C é uma iniciativa estratégica do Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e das Organizações Estaduais, como o Sistema Ocergs. Seu propósito é incentivar o protagonismo, a educação cooperativista e a participação democrática de jovens entre 18 e 34 anos nos espaços de decisão e gestão das cooperativas.

Atualmente, o Comitê de Jovens Cooperativistas do Rio Grande do Sul reúne 43 integrantes de diferentes ramos cooperativos, com 67% de participação feminina. Do total, 74% são colaboradores de cooperativas e 26% são associados. Juliana Graebner e Ruan Souza integram o grupo e representam a Cotrisel nas ações desenvolvidas pelo Comitê, contribuindo para o fortalecimento da participação jovem e para a disseminação dos valores cooperativistas.

Fonte: Cotrisel