Cotrisel inicia nesta segunda-feira as Reuniões de Núcleos do segundo semestre

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel) inicia nesta segunda-feira, dia 25, o cronograma das Reuniões de Núcleos para este segundo semestre.

Contando com a presença do associado, a ação é um momento de diálogo, , troca de informações e construção coletiva do futuro da cooperativa. Na pauta estará a análise do recebimento safra 2024/2025, custos de produção da safra 2025/2026 e assuntos gerais.

Os encontros seguirão até o dia 3 de setembro, passando por todos os municípios de atuação da Cotrisel.

Confira o cronograma: