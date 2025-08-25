OUVIR A RÁDIO
Cotrisel inicia nesta segunda-feira as Reuniões de Núcleos do segundo semestre

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel) inicia nesta segunda-feira, dia 25, o cronograma das Reuniões de Núcleos para este segundo semestre.

Contando com a presença do associado, a ação é um momento de diálogo, , troca de informações e construção coletiva do futuro da cooperativa. Na pauta estará a análise do recebimento safra 2024/2025, custos de produção da safra 2025/2026 e assuntos gerais.

Os encontros seguirão até o dia 3 de setembro, passando por todos os municípios de atuação da Cotrisel.

Confira o cronograma:

  • São Vicente do Sul: 25/08 (segunda-feira), 19h30min – Clube Vicentino de São Vicente do Sul
  • São Gabriel: 26/08 (terça-feira), 19h30min – Clube Real de São Gabriel
  • Vila Nova do Sul: 27/08 (quarta-feira), 10h30min – Salão Paroquial de Vila Nova do Sul
  • Formigueiro: 27/08 (quarta-feira), 19h30min – CTG Coxilha Verde de Formigueiro
  • São Sepé: 28/08 (quinta-feira), 19h30min – Auditório do Super Cotrisel de São Sepé
  • São Pedro do Sul: 02/09 (terça-feira), 19h30min – ACI Associação Comercial de São Pedro do Sul
  • Restinga Sêca: 03/09 (quarta-feira), 19h30min – Salão Evangélico Luterano de Restinga Sêca
