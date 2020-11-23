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Cotrisel divulga lista dos selecionados no programa Aprendiz Cooperativo

  • 4:18 pm

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. – Cotrisel divulgou na última semana, a lista dos selecionados para o programa Aprendiz Cooperativo nas cidades de Formigueiro, São Sepé e Restinga Sêca. As turmas devem iniciar as atividades a partir do mês de fevereiro de 2021.

SÃO SEPÉ TURMA 01 FEVEREIROS /2021

  1. ANDREI FONTOURA NEVES
  2. BRUNA DOS SANTOS FERREIRA
  3. EVERSON SANTOS FLORES
  4. FELIPE BAIRROS MELO
  5. GABRIEL ROCHA DA ROSA
  6. ITAMAR JUNIOR PERES SILVEIRA
  7. JOÃO GABRIEL PEREIRA COSTA
  8. JULLY APARECIDA SOUZA ILHA
  9. KAROLAYNE SIQUEIRA CASTRO
  10. LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS
  11. LETICIA BORBA SANTOS
  12. LUIZA AZAMBUJA LEITE
  13. LUIZA SILVEIRA SALDANHA
  14. MARIA LUIZA DOS SANTOS LIMA
  15. MARIA LUIZA OLIVEIRA BRUM
  16. MARIANA GONÇALVES FARIA LIMA
  17. NICOLE VASCONCELOS MACHADO
  18. SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA
  19. STHEFANY DUTRA SANTOS
  20. TAMYRIS MACHADO DE ROSSO
  21. THOMAZ COSTA VIEIRA
  22. VITÓRIA CAETANO CARVALHO
  23. YASMIN VASCONCELOS DE OLIVEIRA

TURMA 02 – AGOSTO 2021

  1. ACINEIDI SOUZA PEREIRA JUNIOR
  2. ANDRE SIQUEIRA DOS SANTOS
  3. ANDRESSA TEIXEIRA JUNCO
  4. ARIANE SILVEIRA PENTEADO
  5. CAMILLI AIRES DIAS
  6. CARLOS EDUARDO SILVA MORAES
  7. FELIPE MARQUES PETZOLD
  8. FRANCINE RODRIGUES FUNARI
  9. GABRIEL DA SILVEIRA COSTA
  10. JOAO AUGUSTO BRENNER MARQUES
  11. JULIANA VARGAS DE OLIVEIRA
  12. KETLYN ROSA CARDOSO
  13. LUANA DA SILVA CARPES
  14. LUIZA AIRES EVANGELHO
  15. LUIZA MACHADO DE ROSO
  16. MAÍRIM NICOLE AIRES NUNES DOS SANTOS
  17. MARCELA CURTO RUVIARO
  18. MARIA CLARA SCHIMIDT VARGAS
  19. MARIA EDUARDA OLIVEIRA PASQUALINI
  20. NUBIA FLORES SILVA
  21. PYETRO DA SILVA SBICIGO
  22. RAFAEL FRANÇA DE OLIVEIRA
  23. VITORIA BECKER PEREIRA

 

RESTINGA SÊCA

  1. DOUGLAS HOEHR TRINDADE
  2. GABRIEL ALMEIDA
  3. GABRIELE DOS SANTOS POZZEBON
  4. GILBERTO GALLE
  5. GUILHERME SANTOS DA SILVEIRA
  6. KAUÃ JORAS POHLMANN
  7. LARISSA JASMINY LOPES MORAES
  8. RAQUEL FAGUNDES ROCKENBACH
  9. VITOR KAUAN WOLLMANN GUEDES

 

FORMIGUEIRO

  1. CHANTELLE DOS SANTOS FLORES WAGNER
  2. DIOGO COSTA SOUZA
  3. EVELIN PIRES AUGUSTI
  4. JOÃO ALBERTO DA ROSA ZIEBELL
  5. MARIA CLARA DIAS MASSARO
  6. MAURICIO MOREIRA LOBATO
  7. WILLIAN DE VARGAS SILVEIRA
  8. SALATIEL DE OLIVEIRA MACHADO

A Cotrisel parabeniza os selecionados e agradece a participação de todos.

 

Fonte: Cotrisel

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