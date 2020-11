Cotrisel divulga lista dos selecionados no programa Aprendiz Cooperativo

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. – Cotrisel divulgou na última semana, a lista dos selecionados para o programa Aprendiz Cooperativo nas cidades de Formigueiro, São Sepé e Restinga Sêca. As turmas devem iniciar as atividades a partir do mês de fevereiro de 2021.

SÃO SEPÉ TURMA 01 FEVEREIROS /2021

ANDREI FONTOURA NEVES BRUNA DOS SANTOS FERREIRA EVERSON SANTOS FLORES FELIPE BAIRROS MELO GABRIEL ROCHA DA ROSA ITAMAR JUNIOR PERES SILVEIRA JOÃO GABRIEL PEREIRA COSTA JULLY APARECIDA SOUZA ILHA KAROLAYNE SIQUEIRA CASTRO LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS LETICIA BORBA SANTOS LUIZA AZAMBUJA LEITE LUIZA SILVEIRA SALDANHA MARIA LUIZA DOS SANTOS LIMA MARIA LUIZA OLIVEIRA BRUM MARIANA GONÇALVES FARIA LIMA NICOLE VASCONCELOS MACHADO SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA STHEFANY DUTRA SANTOS TAMYRIS MACHADO DE ROSSO THOMAZ COSTA VIEIRA VITÓRIA CAETANO CARVALHO YASMIN VASCONCELOS DE OLIVEIRA

TURMA 02 – AGOSTO 2021

ACINEIDI SOUZA PEREIRA JUNIOR ANDRE SIQUEIRA DOS SANTOS ANDRESSA TEIXEIRA JUNCO ARIANE SILVEIRA PENTEADO CAMILLI AIRES DIAS CARLOS EDUARDO SILVA MORAES FELIPE MARQUES PETZOLD FRANCINE RODRIGUES FUNARI GABRIEL DA SILVEIRA COSTA JOAO AUGUSTO BRENNER MARQUES JULIANA VARGAS DE OLIVEIRA KETLYN ROSA CARDOSO LUANA DA SILVA CARPES LUIZA AIRES EVANGELHO LUIZA MACHADO DE ROSO MAÍRIM NICOLE AIRES NUNES DOS SANTOS MARCELA CURTO RUVIARO MARIA CLARA SCHIMIDT VARGAS MARIA EDUARDA OLIVEIRA PASQUALINI NUBIA FLORES SILVA PYETRO DA SILVA SBICIGO RAFAEL FRANÇA DE OLIVEIRA VITORIA BECKER PEREIRA

RESTINGA SÊCA

DOUGLAS HOEHR TRINDADE GABRIEL ALMEIDA GABRIELE DOS SANTOS POZZEBON GILBERTO GALLE GUILHERME SANTOS DA SILVEIRA KAUÃ JORAS POHLMANN LARISSA JASMINY LOPES MORAES RAQUEL FAGUNDES ROCKENBACH VITOR KAUAN WOLLMANN GUEDES

FORMIGUEIRO

CHANTELLE DOS SANTOS FLORES WAGNER DIOGO COSTA SOUZA EVELIN PIRES AUGUSTI JOÃO ALBERTO DA ROSA ZIEBELL MARIA CLARA DIAS MASSARO MAURICIO MOREIRA LOBATO WILLIAN DE VARGAS SILVEIRA SALATIEL DE OLIVEIRA MACHADO

A Cotrisel parabeniza os selecionados e agradece a participação de todos.

Fonte: Cotrisel