Cotrisel divulga lista dos selecionados no programa Aprendiz Cooperativo

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. – Cotrisel divulgou na última semana, a lista dos selecionados para o programa Aprendiz Cooperativo nas cidades de Formigueiro, São Sepé e Restinga Sêca. As turmas devem iniciar as atividades a partir do mês de fevereiro de 2021.
SÃO SEPÉ TURMA 01 FEVEREIROS /2021
- ANDREI FONTOURA NEVES
- BRUNA DOS SANTOS FERREIRA
- EVERSON SANTOS FLORES
- FELIPE BAIRROS MELO
- GABRIEL ROCHA DA ROSA
- ITAMAR JUNIOR PERES SILVEIRA
- JOÃO GABRIEL PEREIRA COSTA
- JULLY APARECIDA SOUZA ILHA
- KAROLAYNE SIQUEIRA CASTRO
- LARISSA OLIVEIRA DOS SANTOS
- LETICIA BORBA SANTOS
- LUIZA AZAMBUJA LEITE
- LUIZA SILVEIRA SALDANHA
- MARIA LUIZA DOS SANTOS LIMA
- MARIA LUIZA OLIVEIRA BRUM
- MARIANA GONÇALVES FARIA LIMA
- NICOLE VASCONCELOS MACHADO
- SAMANTHA RODRIGUES DA SILVA
- STHEFANY DUTRA SANTOS
- TAMYRIS MACHADO DE ROSSO
- THOMAZ COSTA VIEIRA
- VITÓRIA CAETANO CARVALHO
- YASMIN VASCONCELOS DE OLIVEIRA
TURMA 02 – AGOSTO 2021
- ACINEIDI SOUZA PEREIRA JUNIOR
- ANDRE SIQUEIRA DOS SANTOS
- ANDRESSA TEIXEIRA JUNCO
- ARIANE SILVEIRA PENTEADO
- CAMILLI AIRES DIAS
- CARLOS EDUARDO SILVA MORAES
- FELIPE MARQUES PETZOLD
- FRANCINE RODRIGUES FUNARI
- GABRIEL DA SILVEIRA COSTA
- JOAO AUGUSTO BRENNER MARQUES
- JULIANA VARGAS DE OLIVEIRA
- KETLYN ROSA CARDOSO
- LUANA DA SILVA CARPES
- LUIZA AIRES EVANGELHO
- LUIZA MACHADO DE ROSO
- MAÍRIM NICOLE AIRES NUNES DOS SANTOS
- MARCELA CURTO RUVIARO
- MARIA CLARA SCHIMIDT VARGAS
- MARIA EDUARDA OLIVEIRA PASQUALINI
- NUBIA FLORES SILVA
- PYETRO DA SILVA SBICIGO
- RAFAEL FRANÇA DE OLIVEIRA
- VITORIA BECKER PEREIRA
RESTINGA SÊCA
- DOUGLAS HOEHR TRINDADE
- GABRIEL ALMEIDA
- GABRIELE DOS SANTOS POZZEBON
- GILBERTO GALLE
- GUILHERME SANTOS DA SILVEIRA
- KAUÃ JORAS POHLMANN
- LARISSA JASMINY LOPES MORAES
- RAQUEL FAGUNDES ROCKENBACH
- VITOR KAUAN WOLLMANN GUEDES
FORMIGUEIRO
- CHANTELLE DOS SANTOS FLORES WAGNER
- DIOGO COSTA SOUZA
- EVELIN PIRES AUGUSTI
- JOÃO ALBERTO DA ROSA ZIEBELL
- MARIA CLARA DIAS MASSARO
- MAURICIO MOREIRA LOBATO
- WILLIAN DE VARGAS SILVEIRA
- SALATIEL DE OLIVEIRA MACHADO
A Cotrisel parabeniza os selecionados e agradece a participação de todos.
Fonte: Cotrisel