Cotrisel divulga calendário de reuniões de Núcleos Cooperativos

A Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel) divulgou nesta semana o calendário de reuniões de Núcleos Cooperativos a serem realizadas no mês de janeiro de 2020 (confira abaixo).

Segundo publicação da cooperativa, a pauta dos encontros terá a análise do exercício de 2019 e perspectivas para a safra 2020; análise do balanço patrimonial e do demonstrativo das sobras do exercício de 2019; análise e sugestão de distribuição das sobras do exercício de 2019; e análise e sugestão dos honorários da diretoria e dos conselheiros para o exercício de 2020.

Após as reuniões de núcleo será realizada, no dia 28 de janeiro, reunião do Conselho de Núcleos. O encontro será no auditório do Supermercado Cotrisel em São Sepé, a partir das 10h. E para o dia 31 de janeiro está agenda a assembleia geral ordinária da Cotrisel, a partir das 15h na Associação dos Funcionários da Cotrisel, em São Sepé.

Cronograma de reuniões dos núcleos cooperativos

Fonte: Cotrisel