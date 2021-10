Cotrisel de Restinga Sêca tem novo engenheiro agrônomo

Nesta segunda-feira, dia 18, a Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. (Cotrisel), unidade de Restinga Sêca, anunciou a contratação do novo engenheiro agrônomo, Henrique Bastos Saldanha, que irá ocupar a vaga de Rainer Silveira.

O engenheiro Rainer foi funcionário por quatro anos e quatro meses e, por uma escolha pessoal, decidiu deixar a Cotrisel para cuidar dos negócios de sua família. Já o novo contratado, Henrique, acompanhou esse processo de transição e observou a rotina de trabalho de Rainer nas últimas duas semanas. O novo agrônomo da cooperativa é formado na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e já tem seis anos de carreira. Na Cotrisel, ele atuará no Departamento Técnico (Dtec).

Segundo ele, a cooperativa é uma referência e sempre esteve presente na sua formação profissional e pessoal: “Meu pai foi funcionário da Cotrisel e, além disso, fiz estágio na cooperativa em 2008 e no ano passado trabalhei para uma empresa parceira. Por meio dessas ligações com a Cotrisel no passar dos anos, acabei criando uma relação de proximidade”, diz Henrique.