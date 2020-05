Cotrisel antecipa ações referentes ao Dia C e realiza a doação de mais de duas toneladas de Arroz Sepé

Antecipando algumas das ações, anualmente promovidas no mês de julho, em comemoração ao Dia de Cooperar, data destinada a promoção e estímulo à realização de ações voluntárias diversificadas e simultâneas em prol da comunidade, a Cotrisel realizou nas sete cidades onde possuí suas unidades de negócio, a doação de mais de duas toneladas de arroz.

O alimento foi destinado as Secretarias de Assistência Social das Prefeituras Municipais, responsáveis por fazer a doação chegar até a comunidade. As doações foram entregues na terça-feira, dia 26 e na quarta-feira,dia 27, tendo como principal objetivo ajudar a incrementar a cesta básica da população que está passando por dificuldades, devido a pandemia de Coronavírus.

No total, foram destinadas as seguintes quantidades em quilogramas:

São Sepé: 450 kg

São Gabriel: 450 kg

Formigueiro: 300 kg

Restinga Sêca: 300 kg

Vila Nova do Sul: 300kg

São Vicente do Sul: 300 kg

São Pedro do Sul: 300 kg

Total: 2.400 kg

Ainda buscando ajudar no enfrentamento da pandemia, a Cotrisel unidade Restinga Sêca disponibilizou a mão de obra para a reforma de dois leitos do Hospital de Caridade São Francisco. Os leitos são destinados aos pacientes diagnosticados com COVID- 19, que necessitam de isolamento e auxilio de oxigênio. Na oportunidade, foi realizada também a construção de um acesso externo, destinado para a entrada exclusiva de pacientes infectados, para que não haja contato com as demais estruturas do hospital.

No mês de abril, a cooperativa já havia realizado a doação de mais de uma tonelada de arroz para as cidades de São Sepé, Formigueiro, Restinga Sêca e Vila Nova do Sul, além de outras ações pontuais.

A confiança faz o Cooperativismo. Todos juntos venceremos a pandemia!

Fonte: Cotrisel