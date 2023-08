Corsan visita obras em Restinga Sêca

As obras da Corsan em andamento em Restinga Seca receberam a visita do superintendente regional da Companhia na Região Central, José Epstein, e do diretor regional de operações, Alexandre Barradas. Depois de recebidos no gabinete do prefeito Paulo Ricardo Salermo, junto com o secretário de Obras do município, Alessandro Zimmer, percorreram os serviços de substituição de rede de abastecimento na rua Virgílio Carvalho Bernardes, onde serão substituídos 500 metros Dn50, com uso de método não destrutivo, que preserva o calçamento.

Haverá substituições também nas ruas Teodoro Marquet e Ricardo Muller, de 500 metros em cada uma delas. Prevista para ser entregue em dez dias, as obras vão cessar vazamentos e evitar o risco de falta de água.

Também estão previstas a ampliação de 300 metros de rede Dn100, da rua Coronel Horácio Borges ao Distrito Industrial, a ser entregue até dezembro, e uma adutora Dn 200 para a rua Domingos Possebon, que trará mais qualidade ao abastecimento de água da região.

Fonte: Corsan