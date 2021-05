Corsan recomenda economia de água em Formigueiro

A forte estiagem que se estende desde o ano passado persiste em 2021. A consequência é o baixo nível da barragem da Corsan de Formigueiro. A barragem que entrou no estágio mais baixo para a captação preocupa também no visual, a imagem causa muita apreensão.

No momento a barragem recebe de forma emergencial água que é puxada de uma sanga próximo da antiga olaria. O nível da sanga também é muito baixo.

A quantidade de água recalcada da sanga para a o lago da barragem é de 10 litros por segundos, enquanto que o volume de água puxado da barragem para a estação de tratamento é de 13 litros por segundos, portanto a quantidade de litros reposto no lago da barragem não cobre o consumo e o nível da barragem continua baixando.

Na manhã de sexta-feira, 14, mergulhadores estiveram na barragem para averiguar com exatidão a sua capacidade. O gerente responsável pela Corsan de Formigueiro, Mauro Schünck, também esteve com sua equipe no local buscando novas alternativas.

A solução temporária até que a chuva aconteça, deve vir de um açude próximo, onde o dono da propriedade deve ceder a água para que a Corsan faça o recalque para a barragem, amenizando o problema.

O secretário de Administração, Fabiano da Luz, diz que a capacidade de abastecimento da barragem é de 40 dias e a Prefeitura Municipal apoia a equipe da Corsan na busca de uma solução emergencial.

Enquanto isso as recomendações já são velhas conhecidas:

NÃO lavar as calçadas

NÃO lavar o carro

NÃO aguar o jardim com a água potável

Fonte: Prefeitura de Formigueiro