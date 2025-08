Corsan participa de reunião com prefeitos da Região Central no Vale Vêneto

A Corsan participou, na tarde de quarta-feira, 30, de uma reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Central do Estado (AMCENTRO), realizada no distrito de Vale Vêneto, em São João do Polêsine. O encontro teve como pauta os desafios enfrentados pelos municípios diante do novo Marco Legal do Saneamento, da desestatização e das alternativas para os municípios que não integram o bloco Corsan.

Durante o evento, César Faccioli, Relações Institucionais da Corsan/Aegea, ressaltou o compromisso da Companhia com a aceleração das obras e a ampliação dos serviços de saneamento no Estado. “Estamos diante do maior ciclo de investimentos da história da Corsan. Temos o compromisso de acelerar obras, ampliar serviços e entregar dignidade para milhões de gaúchos. Desde 2020, foi estabelecida uma nova cadeia de responsabilidades. Estamos diante de um cenário que exige soluções de engenharia e grande aporte de recursos. Os prefeitos têm o desafio de cumprir as metas do marco do saneamento até 2033. E, em termos de gestão, 2033 é depois de amanhã”, destacou Faccioli.

Ele também abordou os desafios da empresa para atingir os objetivos do novo marco legal, enfatizando a relevância dos investimentos previstos até 2033. “O novo marco representa uma oportunidade para transformar a realidade do saneamento, promovendo mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. No Brasil, apenas 50% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. No Rio Grande do Sul, esse número é ainda menor: apenas 26%”, alertou.

Faccioli concluiu reforçando a disposição da Corsan em dialogar com os municípios. “Nossa participação nesse importante evento é para reafirmar nosso compromisso em apoiar os prefeitos e fornecer as informações necessárias para que cada gestor tome a melhor decisão”, finalizou.

Também estiveram presentes os gerentes de Relações Institucionais da Corsan na região Central, Felipe Trindade e André Finamor.

Universalização

Todos os projetos da Corsan – tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto – estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal.

Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto. Para alcançar esta meta nos 317 municípios que atende no Rio Grande do Sul, a Corsan planeja investir R$ 1,5 bilhão por ano até lá.

Foto: Divulgação/Corsan