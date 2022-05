Corsan investe na instalação de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em Dona Francisca

O prefeito de Dona Francisca, Olavo Cassol, juntamente com o secretário municipal de Obras, Robson Conceição, estiveram visitando na última quarta-feira, dia 27, as melhorias que são realizadas na unidade de captação de água da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) em Dona Francisca.

Conforme o gerente da unidade, Jair Drescher, é realizado a instalação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) compactada, com capacidade de 30 litros por segundo em tanques de chapa de aço carbono, com execução de base de concreto armado, fornecimento e instalação de tubulações, com válvulas e materiais filtrantes, ampliando assim o sistema de abastecimento de água. Quando o processo de instalação da nova estação estiver concluído, ela entrará em pré-operação assistida por um período de 3 a 6 meses.

A nova estação é um compromisso da Corsan com o município e será instalada com recursos próprios da companhia.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca