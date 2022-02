Corsan instala reservatório e dobra a capacidade de armazenagem de água em Formigueiro

Em uma parceria da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e Prefeitura de Formigueiro, foi instalado no final do mês de janeiro um reservatório que duplicou a capacidade de armazenagem de água no município.

Conforme Mauro Schünke, gerente da Corsan de Formigueiro, o equipamento foi instalado na Av. São João, junto ao terreno do antigo ginásio de esportes, e possui capacidade de reservação de 100 mil litros de água. Para a ação, a estatal investiu cerca de R$ 270 mil na aquisição e instalação do reservatório, além de contar com a doação do terreno para a obra por parte do Poder Executivo formigueirense.

Com previsão de início da operação para os próximos dias, o reservatório também irá melhorar o abastecimento na região onde está instalado, inclusive aumentando a pressão da água nas torneiras das residências.